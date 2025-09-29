Bolsas de NY fecham em alta com impulso do setor de tecnologia e de olho em shutdown do governo

O índice Dow Jones avançou 0,15%, aos 46.316,07 pontos. O S&P 500 encerrou o pregão em alta de 0,26%, nos 6.661,21 pontos, enquanto o Nasdaq subiu 0,48%, encerrando em 22.591,15 pontos.

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 29, com impulso setor de tecnologia após acumularem perdas na semana passada. Investidores, porém, acompanham os risco de uma paralisação do governo dos EUA.

O setor de tecnologia liderou os ganhos da sessão. Entre as big techs, a Nvidia avançou 2,07% na esteira de novos acordos com OpenAI, Alibaba (+4,62%) e Microsoft (+0,61%) reforçarem a demanda por seus chips de inteligência artificial (IA). Na outra ponta, a Intel cedeu 2,90% após salto de 20% na semana passada.

As ações da Electronic Arts subiram 4,50% após o anúncio de sua compra por um consórcio de investidores em um acordo de US$ 55 bilhões. Já a Occidental Petroleum ganhou 1,37% em meio à informações de que a empresa de petróleo está em negociações para vender sua divisão OxyChem por US$ 10 bilhões para um comprador desconhecido, criando uma das maiores empresas petroquímicas independentes do mundo.

No período da tarde, o presidente dos EUA, Donald Trump, tinha uma reunião marcada com os principais líderes do Congresso para evitar a paralisação do governo até a noite de terça-feira. Contudo, se o legislativo não aprovar o financiamento, diversas agências irão interromper seu funcionamento. O escritório do Departamento do Trabalho responsável pelo payroll já alertou que o relatório e outros dados podem não ser divulgados se houver um shutdown.

Ainda, durante a tarde, a Casa Branca divulgou um plano abrangente de Trump para encerrar o conflito em Gaza, mas os ativos tiveram reação mínima à notícia.