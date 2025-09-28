Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trabalhadores da Toyota aprovam layoff após temporal destruir fábrica no interior de SP

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

Trabalhadores da montadora Toyota no Brasil aprovaram neste domingo, 28, a proposta de layoff apresentada pela empresa após um forte temporal destruir a fábrica localizada na cidade de Porto Feliz (SP) na segunda-feira, 22.

De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região, 96,3% dos trabalhadores aprovaram a proposta, que suspende temporariamente os contratos de trabalho, mas preserva os empregos e direitos dos trabalhadores.

O layoff é uma alternativa prevista na legislação trabalhista para evitar a demissão em massa.

A Toyota paralisou suas atividades no Brasil porque a fábrica da empresa atingida pelas chuvas em Porto Feliz é responsável por produzir os motores dos automóveis da marca.

Com a produção deste item prejudicada, as atividades das plantas de Sorocaba (SP) e Indaiatuba (SP) também serão afetadas.

A previsão é que 30 mil carros deixem de ser fabricados até o final do ano.

A unidade sofreu danos severos: telhas foram arremessadas a até 6 km de distância por ventos de 90 km/h, enquanto equipamentos de alta precisão foram comprometidos tanto pela água quanto pelo impacto de estruturas que desabaram.

Como se trata de uma planta com ambiente controlado e máquinas extremamente sensíveis, o processo de recuperação será longo e complexo.

Além de atender o mercado brasileiro, a fábrica de Porto Feliz também exporta motores e componentes aos Estados Unidos, o que amplia os impactos da paralisação.

O estrago foi tão grande que a planta precisará ser praticamente reconstruída.

Isso já resultou no adiamento do lançamento do SUV Yaris Cross, programado para outubro, e pode deixar as concessionárias sem unidades do Corolla sedã (produzido em Indaiatuba) e do SUV Corolla Cross (feito em Sorocaba, ao lado do Yaris Cross).

