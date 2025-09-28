Ex-diretor do BC vê mecanismos de pressão ao Fed, de tendência 'dovish', partindo do Executivo

"Acho que estamos tendo mecanismos de pressão sobre o Fed que transcendem os mecanismos mais tradicionais de pressão, de reclamação do Executivo, a respeito da política de juros", disse Loyo, no painel Cenário Macroeconômico, durante evento Macro Day 2025 do BTG Pactual, realizado na semana passada em São Paulo.

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) está sob mecanismos de pressão partindo do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mesmo que o banco central dos EUA não seja extremamente "hawkish" (mais duro) e inclusive tenha tendência "dovish" (mais leve). A avaliação é do sócio do BTG Pactual e ex-diretor do Banco Central (BC), Eduardo Loyo.

Contudo, Loyo ponderou que, às vezes, o noticiário e até alguns analistas dão a impressão de que as interferências políticas são mais eficazes do que de fato são, geralmente.

Loyo também enfatizou que "não é como se o Fed atual fosse extremamente 'hawkish' e precisasse sofrer pressões enormes para adotar uma atitude mais 'dovish'", mencionando que, em 2024, o banco central norte-americano tomou uma atitude "extremamente 'dovish'" quando começou o ciclo de corte de juros, de maneira considerada agressiva e em um cenário em que as condições macroeconômicas não estavam dadas para que se completasse a convergência da inflação para o que era a meta declarada do Fed.

"Acho que é um Fed que tem tendência 'dovish' por si só", completou o ex-diretor do BC.