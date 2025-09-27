Mutirão de perícias médicas com telemedicina chega ao Ceará neste fim de semanaIniciativa do Ministério da Previdência Social pretende beneficiar mais de cinco mil pessoas em todo o Brasil
O Ministério da Previdência Social realizará, neste sábado, 27, e domingo, 28, um mutirão de perícias médicas por telemedicina no município de Ubajara, a 312,7 km de Fortaleza.
A iniciativa, chamada de perícia conectada, busca ampliar o atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em regiões que contam com poucos médicos peritos.
LEIA TAMBÉM| Operação de combate ao desmatamento aplica R$13 mi em multas no Ceará
Expectativa de alcance nacional
De acordo com o Ministério, a expectativa é beneficiar mais de cinco mil pessoas em todo o Brasil durante o fim de semana, reduzindo a necessidade de longos deslocamentos.
No Ceará, Ubajara será o único município contemplado. O maior número de vagas foi ofertado para a Região Sul: serão 800 atendimentos em Joinville (SC), 400 em Curitiba (PR) e 374 em Cascavel (PR).
LEIA MAIS| Novo Plano Diretor propõe ampliar em 211% as áreas de patrimônio cultural
As vagas serão destinadas a beneficiários que já haviam agendado atendimento pericial e estavam em situação de espera elevada. A perícia conectada, segundo o ministério, oferece a mesma segurança do atendimento presencial, com garantia de privacidade e sigilo médico.
Benefícios contemplados
As perícias conectadas serão aplicadas em casos de benefício por incapacidade temporária — antigo auxílio-doença — quando não houver confirmação pela análise documental do Atestmed.
O modelo também será utilizado nas avaliações médicas de requerimentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pessoas com deficiência, além das revisões periódicas desses auxílios assistenciais, conhecidas como REVBPC. (informações de agência Brasil)