Mutirão de perícias médicas com telemedicina chega ao Ceará

Mutirões de perícia conectada oferecem mais de 5 mil vagas neste fim de semana. / Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O Ministério da Previdência Social realizará, neste sábado, 27, e domingo, 28, um mutirão de perícias médicas por telemedicina no município de Ubajara, a 312,7 km de Fortaleza. A iniciativa, chamada de perícia conectada, busca ampliar o atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em regiões que contam com poucos médicos peritos.

Expectativa de alcance nacional De acordo com o Ministério, a expectativa é beneficiar mais de cinco mil pessoas em todo o Brasil durante o fim de semana, reduzindo a necessidade de longos deslocamentos. No Ceará, Ubajara será o único município contemplado. O maior número de vagas foi ofertado para a Região Sul: serão 800 atendimentos em Joinville (SC), 400 em Curitiba (PR) e 374 em Cascavel (PR).