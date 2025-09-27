Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ibama diz que Petrobras protocolou resposta sobre licenciamento de bloco na Margem Equatorial

O registro processual do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) referente ao bloco FZA-M-59, na Margem Equatorial, mostra que a Petrobras protocolou ontem, 26, às 19h57, as respostas sobre os ajustes solicitados pelo órgão ambiental dentro do processo de licenciamento.

O Ibama reforçou na quinta-feira, 25, que a conclusão da análise da licença para bloco FZA-M-59 dependerá da resposta da Petrobras às observações registradas pela equipe técnica do órgão no relatório da chamada Avaliação Pré-Operacional (APO).

A Petrobras recebeu nesta semana a aprovação do Ibama para a APO, simulado de resposta a emergência realizado pela companhia em agosto. É a última etapa final do processo de licenciamento ambiental para exploração do bloco, localizado em águas profundas do Amapá.

O Ibama solicitou que sejam incorporados ajustes ao plano de proteção à fauna apresentado pela companhia, "de modo a contribuir para o processo de melhoria contínua da estrutura de resposta, garantindo sua adequação e alinhamento aos requisitos da região".

Petrobras Margem Equatorial

