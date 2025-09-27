Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Haddad diz que ataques hackers via Pix podem trazer prejuízos bilionários ao setor financeiro

Haddad diz que ataques hackers via Pix podem trazer prejuízos bilionários ao setor financeiro

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que ataques hackers a instituições financeiras envolvendo o Pix podem trazer prejuízos bilionários ao setor.

Bancos, fintechs e provedores de TI no Brasil têm sido alvos de golpes que chegam a cerca de R$ 1 bilhão. "As instituições podem ter prejuízos milionários", declarou o ministro durante entrevista ao Podcast 3 Irmãos.

O chefe da pasta apontou que o Pix vem enfrentando críticas de empresas de cartão de crédito que temem perder o mercado e defendeu o sistema de pagamento instantâneo.

"Se perder, o cara tem que ter oportunidade de usar o Pix se ele quiser." Ele citou também a investida do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, que abriu investigação por conta do serviço. "É uma coisa de desinformado, o Pix é uma moeda digital soberana", declarou o ministro. "

