Estudo aponta que mulheres CEOs ficam menos tempo no cargo do que homens; entenda

A pesquisa "Índice Global de Rotatividade de CEOs", mapeamento global da consultoria especializada em lideranças Russell Reynolds, indica que as poucas mulheres que conseguem se tornar CEOs permanecem, em média, três anos a menos no cargo do que homens. Enquanto os executivos costumam permanecer na presidência por aproximadamente oito anos, as mulheres permanecem por cerca de cinco anos, mostram dados desde 2018. O índice aponta ainda que as mulheres na presidência têm risco 33% maior de demissão. A alta rotatividade das executivas é destaque em todos os cenários, ainda que o desempenho da empresa seja positivo, mostrando que as causas envolvidas no desligamento são culturais e estruturais, explica a consultora da Russell Reynolds e porta-voz do estudo, Aline Benvengo Larangeira.

"Quando o negócio vai bem, as chances de um CEO homem ser demitido é muito menor", diz a especialista, acrescentando que há um julgamento mais forte por parte do conselho com as mulheres. Enquanto a maior parte dos executivos deixa o cargo de CEO por conta da aposentadoria (31%), entre as mulheres, a demissão (32%) é o maior motivo para encerrar o mandato. O estudo detalhado Além de ainda serem minoria em um mercado predominantemente masculino, as poucas mulheres que conseguem se tornar CEOs tendem a ter uma permanência mais curta na presidência das empresas do que homens no mesmo posto. Em média, as executivas permanecem três anos a menos do que executivos no topo da gestão. O diagnóstico vem da pesquisa "Índice Global de Rotatividade de CEOs", mapeamento global da consultoria especializada em lideranças Russell Reynolds com profissionais de 25 países, incluindo o Brasil. As informações do estudo, lançadas em julho, retratam a observação e a avaliação de 1.142 transições de gestores e gestoras de empresas de capital aberto nos últimos sete anos.

Segundo os dados mais recentes, no primeiro semestre de 2025, as mulheres representaram somente 9% das nomeações para CEO e contabilizaram apenas 11% entre os presidentes nomeados em todo o ano de 2024. Os homens, uma vez nomeados, costumam permanecer na presidência por aproximadamente oito anos, enquanto as executivas permanecem por cerca de cinco anos, conforme a média observada desde 2018. O índice aponta ainda que as mulheres na presidência têm risco 33% maior de demissão. Entre 2018 e 2024, 32% das mulheres CEOs deixaram o cargo - por decisão própria ou do conselho de administração -, enquanto o mesmo aconteceu com 24% dos homens (confira tabela abaixo).

A alta rotatividade das executivas é destaque em todos os cenários, ainda que o desempenho da empresa seja positivo, mostrando que as causas envolvidas no desligamento são culturais e estruturais, explica a consultora da Russell Reynolds e porta-voz do estudo, Aline Benvengo Larangeira. "Quando o negócio vai bem, as chances de um CEO homem ser demitido é muito menor. Há um julgamento mais forte por parte do conselho, que costuma ser mais duro com as mulheres", diz a especialista. "E há maior rotatividade das mulheres quando há planejamento sucessório. A própria empresa já tem um planejamento para essa sucessão, e a executiva tem que se movimentar para que outra pessoa suba ao cargo". Além disso, o estudo apontou que as mulheres na liderança têm menos acesso aos cargos estratégicos que, tradicionalmente, costumam servir de trampolim para o posto de CEO, como diretoria financeira (CFO) ou diretoria de operações (COO). O caso pode representar uma barreira ainda maior para mulheres, visto que, como ressalta Larangeira, 76% dos CEOs são promovidos a partir de cargos internos.

Motivos do desequilíbrio Os cinco motivos mais apontados para o final do mandato de CEO variam entre homens e mulheres. A maior parte dos executivos homens (31%) sai por aposentadoria. As razões seguintes, por ordem de maior ocorrência: demissão (24%), mudança para outro cargo interno (14%), plano de sucessão (11%) e causas desconhecidas (9%). Já para as mulheres, a demissão (32%) é a maior causa de encerramento do cargo. Em seguida, estão os motivos: plano de sucessão (16%), motivos pessoais (13%), aposentadoria (13%) e oportunidades externas (10%).