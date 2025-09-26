Taxas de juros recuam com exterior antes de dado dos EUA

Os juros futuros acompanham o viés de baixa do dólar e taxas de Treasuries na manhã desta sexta-feira, 26, à espera do espera do índice de preços de gastos com consumo (PCE) dos EUA, às 9h30, que deve ser o condutor para ajustes nas apostas sobre cortes de juros americanos. o mercado aguarda pela participação do diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, em evento do Citi (11h).

Às 9h16, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 14,045%, de 14,067% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 cedia para 13,215%, de 13,257%, e o para janeiro de 2031 estava em 13,390%, de 13,425% no ajuste de quinta-feira, 25.