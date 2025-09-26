Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxas de juros recuam com exterior antes de dado dos EUA

Taxas de juros recuam com exterior antes de dado dos EUA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os juros futuros acompanham o viés de baixa do dólar e taxas de Treasuries na manhã desta sexta-feira, 26, à espera do espera do índice de preços de gastos com consumo (PCE) dos EUA, às 9h30, que deve ser o condutor para ajustes nas apostas sobre cortes de juros americanos. o mercado aguarda pela participação do diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, em evento do Citi (11h).

Às 9h16, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 14,045%, de 14,067% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 cedia para 13,215%, de 13,257%, e o para janeiro de 2031 estava em 13,390%, de 13,425% no ajuste de quinta-feira, 25.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar