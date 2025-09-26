Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tarifas reduzirão dependência de medicamentos de países estrangeiros, diz conselheiro dos EUA

Autor Agência Estado
O conselheiro econômico da Casa Branca, Peter Navarro, afirmou que as novas tarifas setoriais anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, fazem parte de uma estratégia mais ampla para garantir a "segurança nacional" e aumentar a resiliência da cadeia de oferta, em entrevista à Fox Business na manhã desta sexta-feira, 26.

Navarro argumentou que as alíquotas de 100% sobre fármacos devem baratear medicamentos para os americanos ao incentivar investimentos na indústria doméstica, cobrindo gargalos e reduzindo a dependência de países estrangeiros.

O conselheiro também classificou caminhões pesados como "críticos para a segurança nacional" e defendeu que as tarifas sobre móveis são necessárias para ampliar a presença americana global, em um momento de "dominação do setor" por países asiáticos, como a China, Vietnã, Indonésia, Malásia e Tailândia.

Sobre o acordo do TikTok, Navarro disse que o papel da Oracle será atuar como o "firewall da América para impedir que a China encontre formas de entrar nas bases de dados", atuando diretamente nos recursos de segurança da rede social.

O conselheiro também reiterou críticas ao Federal Reserve (Fed) e a repetir que a diretora Lisa Cook deveria ser "punida" pelas acusações de fraude hipotecária. Em relação a preocupações com a independência do BC americano, Navarro acusou a instituição de já atuar de modo parcial. "O Fed tem interferência política há muito tempo, porque o presidente Jerome Powell age politicamente", disse, acrescentando que o público americano já teria perdido a confiança nos dirigentes.

