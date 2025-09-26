Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Secretário da Receita vê ambiente positivo para aprovar PL do devedor contumaz no Congresso

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, disse nesta sexta-feira (26) que há ambiente para aprovar o projeto de lei (PL) do devedor contumaz na Câmara dos Deputados. O texto já passou pelo Senado. Ele concedeu entrevista à GloboNews. "Há um ambiente - inclusive por conta dessas operações contra o crime organizado, dessa transparência que foi dada ao problema - para aprovação no Congresso Nacional", disse.

Para Barreirinhas, aprovar essa lei é "essencial" para sanear setores afetados por players que intencionalmente burlam o Fisco. Dessa forma seria possível abrir espaço para que empresário regulares acessem esses mercados. O secretário da Receita criticou a legislação brasileira por ser muito "frágil" ao punir quem quebra as regras tributárias.

"Ninguém, no Brasil, vai preso por não pagar tributo, por fraudar o Fisco. E veja, não estou falando aqui de um empresário sério que eventualmente tem uma dificuldade e não consegue pagar. Eu estou falando daquela pessoa que entra no mercado com a intenção de fraudar", afirmou.

Ele ainda declarou que os principais afetados pelo esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o crime organizado em postos de combustíveis e outros estabelecimentos comerciais são os Estados.

