Petróleo fecha em alta, impulsionado por tensões geopolíticas, tarifas e dólar fraco

O petróleo WTI para novembro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em alta de 1,14% (US$ 0,74), a US$ 65,72 o barril. Já o Brent para dezembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), subiu 0,93% (US$ 0,64), a US$ 69,22 o barril. Na semana, os avanços foram de 5,32% e 4,82%, respectivamente.

Os contratos futuros de petróleo encerraram a sessão desta sexta-feira, 26, em alta e avançaram na semana, enquanto os contínuos ataques da Ucrânia em instalações petrolíferas da Rússia prolongam as tensões geopolíticas no Leste Europeu. As negociações também foram impulsionadas pelo dólar fraco no exterior.

Nesta sexta, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que as falas de autoridades da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) sobre a possibilidade de abater aviões russos representam "mais um passo significativo de escalada de tensões próximo às nossas fronteiras". O líder ucraniano, Volodimir Zelenski, por sua vez, classificou a reação da Otan como fraca e defendeu uma resposta imediata.

Para o BOK Financial, além do conflito entre Rússia e Ucrânia, o mercado do petróleo ganhou força por conta da demanda estável, aparentemente acompanhando o aumento da oferta da Organização de Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+).

Ainda de acordo com a instituição japonesa, as novas tarifas anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, podem sinalizar para a Índia e a China "que tarifas adicionais podem estar a caminho se continuarem comprando petróleo bruto russo", o que também eleva os preços da commodity.

Durante a sessão, o petróleo ganhou força após a divulgação da pesquisa da Universidade de Michigan, que mostrou queda do sentimento do consumidor em setembro e enfraqueceu o dólar. A queda da moeda americana costuma beneficiar o óleo.