PCE dos EUA sobe 0,3% em agosto ante julho e avança 2,7% na comparação anual

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,3% em agosto ante julho, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 26, pelo Departamento do Comércio. Na comparação anual, houve alta de 2,7% em agosto. Analistas ouvidos pela FactSet previam acréscimo mensal de 0,3% do PCE e avanço anual de 2,7%.

O núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 0,2% em agosto ante julho. A projeção de analistas consultados pela FactSet era de avanço de 0,2%.