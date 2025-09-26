Mais de 50 restaurantes entram em preço fixo em Fortaleza

Festival busca misturar receitas tradicionais italianas com fusões criativas de ingredientes e temperos locais. / Crédito: Divulgação

A partir desta sexta-feira, dia 26, até o dia 26 de outubro, mais de 50 restaurantes em Fortaleza oferecem menus completos (entrada, prato principal e sobremesa) a preços fixos, em uma ação que visa democratizar o acesso à comida de qualidade e movimentar a cena gastronômica da Capital. Nesta 23ª edição do festival Fortaleza Restaurante Week, o tema é “Uma Volta pela Itália”, uma homenagem à memória da culinária italiana.

De acordo com os organizadores do evento, massas, risotos, polentas, parmegianas, embutidos artesanais e sobremesas clássicas estão presentes nos cardápios, em criações que tanto pretendem resgatar receitas tradicionais como explorar fusões criativas. Presente em mais de 20 cidades do país, a Brasil Restaurant Week é, há 18 anos, um dos maiores festivais gastronômicos do mundo. O evento ocorre em períodos de baixa sazonalidade com o objetivo de movimentar a economia local.