Mais de 50 restaurantes entram em preço fixo em Fortaleza

Mais de 50 restaurantes oferecem menu com preço fixo por um mês em Fortaleza; veja listaFortaleza se prepara para receber a 23ª edição do Restaurant Week, um dos principais festivais gastronômicos da América Latina
A partir desta sexta-feira, dia 26, até o dia 26 de outubro, mais de 50 restaurantes em Fortaleza oferecem menus completos (entrada, prato principal e sobremesa) a preços fixos, em uma ação que visa democratizar o acesso à comida de qualidade e movimentar a cena gastronômica da Capital.
Nesta 23ª edição do festival Fortaleza Restaurante Week, o tema é “Uma Volta pela Itália”, uma homenagem à memória da culinária italiana.
De acordo com os organizadores do evento, massas, risotos, polentas, parmegianas, embutidos artesanais e sobremesas clássicas estão presentes nos cardápios, em criações que tanto pretendem resgatar receitas tradicionais como explorar fusões criativas.
Presente em mais de 20 cidades do país, a Brasil Restaurant Week é, há 18 anos, um dos maiores festivais gastronômicos do mundo.
O evento ocorre em períodos de baixa sazonalidade com o objetivo de movimentar a economia local.
Valores dos cardápios durante a Restaurant Week (entrada + prato principal + sobremesa):
- Tradicional: Almoço R$ 54,90 | Jantar R$ 69,90
- Plus: Almoço R$ 68,90 | Jantar R$ 89,90
- Premium: Almoço R$ 89,00 | Jantar R$ 109,00
A Coca-Cola será uma das patrocinadoras do evento e durante o período do festival. Cada menu da Fortaleza Restaurant Week será acompanhado por uma bebida Coca-Cola Zero com valor especial de R$ 5,00.
Participam da 23ª Edição da Fortaleza Restaurant Week os seguintes restaurantes:
- Allêz Brasserie;
- Amecari;
- Aquarela Sabor e Arte;
- Asttore;
- Azulli di Mare;
- Babbi Osteria;
- Balcone Restô;
- Both;
- Brava Wine - Nas unidades Aldeota, Eusébio e Iguatemi;
- Butcher's 746;
- Cabaña del Primo - Nas unidades Jardins Open Mall e Shopping RioMar;
- Carbone;
- Casa Fontana;
- Cervejaria Turatti - Nas unidades RioMar Fortaleza Papicu e Varjota;
- Cocina 378;
- Coco Bambu - Nas unidades North Shopping e Sul Fortaleza;
- Conimaki;
- Cortile Ristorante;
- Cucina Villa Roma;
- Divina Picanha - Meireles;
- Doc Pizza Artigianale & Cucina;
- Doc Trattoria;
- Esttaleiro Parrilla do Mar;
- FUJI Lounge - Nas unidades Cambeba e Meireles;
- Geppos Italiano;
- Holy Salt Reserva;
- L´Ô Restaurante;
- La Bella Italia;
- La Pasta Gialla - Nas unidades Iguatemi e Pátio Dom Luis;
- Mézzi; Misaki;
- Nucci Cozinha Europeia;
- Órbita Blue;
- Pecorino - Fortaleza;
- Ponza - Frutos do Mar;
- Pulcinella - Nas unidades Oswaldo Cruz Shopping RioMar Fortaleza, e Virgílio Távora;
- Restaurante Mangai;
- Ryori - Nas unidades Iguatemi e Shopping Buganvília;
- Santa Grelha - Nas unidades Iguatemi e Meireles;
- Trevi Cucina;
- Vinho & Ponto;
- Vistta Rooftop;
- Yoto Cozinha Nikkei;
- Zaiko Sushi;
- Zoi;
- Pipo Restaurante
Mais informações sobre o festival e para realizar reservas, acessar o site https://restaurantweek.com.br/.
