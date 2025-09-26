Mais de 50 restaurantes entram em preço fixo em Fortaleza

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais de 50 restaurantes oferecem menu com preço fixo por um mês em Fortaleza; veja lista

Fortaleza se prepara para receber a 23ª edição do Restaurant Week, um dos principais festivais gastronômicos da América Latina
A partir desta sexta-feira, dia 26, até o dia 26 de outubro, mais de 50 restaurantes em Fortaleza oferecem menus completos (entrada, prato principal e sobremesa) a preços fixos, em uma ação que visa democratizar o acesso à comida de qualidade e movimentar a cena gastronômica da Capital.

Nesta 23ª edição do festival Fortaleza Restaurante Week, o tema é “Uma Volta pela Itália”, uma homenagem à memória da culinária italiana.

De acordo com os organizadores do evento, massas, risotos, polentas, parmegianas, embutidos artesanais e sobremesas clássicas estão presentes nos cardápios, em criações que tanto pretendem resgatar receitas tradicionais como explorar fusões criativas.

Presente em mais de 20 cidades do país, a Brasil Restaurant Week é, há 18 anos, um dos maiores festivais gastronômicos do mundo. 

O evento ocorre em períodos de baixa sazonalidade com o objetivo de movimentar a economia local.

Valores dos cardápios durante a Restaurant Week (entrada + prato principal + sobremesa):

  • Tradicional: Almoço R$ 54,90 | Jantar R$ 69,90
  • Plus: Almoço R$ 68,90 | Jantar R$ 89,90
  • Premium: Almoço R$ 89,00 | Jantar R$ 109,00

A Coca-Cola será uma das patrocinadoras do evento e durante o período do festival. Cada menu da Fortaleza Restaurant Week será acompanhado por uma bebida Coca-Cola Zero com valor especial de R$ 5,00.

Participam da 23ª Edição da Fortaleza Restaurant Week os seguintes restaurantes:

  • Allêz Brasserie;
  • Amecari;
  • Aquarela Sabor e Arte;
  • Asttore;
  • Azulli di Mare;
  • Babbi Osteria;
  • Balcone Restô;
  • Both;
  • Brava Wine - Nas unidades Aldeota, Eusébio e Iguatemi;
  • Butcher's 746;
  • Cabaña del Primo - Nas unidades Jardins Open Mall e Shopping RioMar;
  • Carbone;
  • Casa Fontana;
  • Cervejaria Turatti - Nas unidades RioMar Fortaleza Papicu e Varjota;
  • Cocina 378;
  • Coco Bambu - Nas unidades North Shopping e Sul Fortaleza;
  • Conimaki;
  • Cortile Ristorante;
  • Cucina Villa Roma;
  • Divina Picanha - Meireles;
  • Doc Pizza Artigianale & Cucina;
  • Doc Trattoria;
  • Esttaleiro Parrilla do Mar;
  • FUJI Lounge - Nas unidades Cambeba e Meireles;
  • Geppos Italiano;
  • Holy Salt Reserva;
  • L´Ô Restaurante;
  • La Bella Italia;
  • La Pasta Gialla - Nas unidades Iguatemi e Pátio Dom Luis;
  • Mézzi; Misaki;
  • Nucci Cozinha Europeia;
  • Órbita Blue;
  • Pecorino - Fortaleza;
  • Ponza - Frutos do Mar;
  • Pulcinella - Nas unidades Oswaldo Cruz Shopping RioMar Fortaleza, e Virgílio Távora;
  • Restaurante Mangai;
  • Ryori - Nas unidades Iguatemi e Shopping Buganvília;
  • Santa Grelha - Nas unidades Iguatemi e Meireles;
  • Trevi Cucina;
  • Vinho & Ponto;
  • Vistta Rooftop;
  • Yoto Cozinha Nikkei;
  • Zaiko Sushi;
  • Zoi;
  • Pipo Restaurante

Mais informações sobre o festival e para realizar reservas, acessar o site https://restaurantweek.com.br/.

