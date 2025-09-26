Investimento Direto no País (IDP) soma US$ 7,989 bilhões em agosto, afirma BC

A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 7,989 bilhões em agosto, informou o Banco Central. O resultado ficou acima do teto das estimativas colhidas pela pesquisa Projeções Broadcast, de US$ 7,290 bilhões. A mediana das previsões era de US$ 6,050 bilhões, e o piso de US$ 5,60 bilhões. No acumulado de 2025, a entrada líquida de IDP soma US$ 52,649 bilhões. Em 12 meses, atingiu US$ 69,033 bilhões, o equivalente a 3,18% do Produto Interno Bruto (PIB).

O BC espera entrada líquida de US$ 70 bilhões em IDP em 2025, o equivalente a 3,1% do PIB, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) de setembro, divulgado na quinta-feira, 25. Ações O investimento estrangeiro em ações brasileiras foi negativo em US$ 161 milhões em agosto, informou o Banco Central. No mesmo mês de 2024, o resultado havia sido positivo em US$ 592 milhões. O investimento líquido em fundos de investimento no Brasil foi negativo em US$ 304 milhões no mês passado. Em agosto de 2024, havia sido positivo em US$ 217 milhões.