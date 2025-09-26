Inflação vem caindo, mas segmento de serviços segue com mais inércia, diz diretor do BC

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, disse nesta sexta-feira, 26, que a inflação vem caindo desde o Relatório de Política Monetária (RPM) de junho, mas reforçou que o segmento de serviços segue com mais inércia, em níveis elevados. Ele afirmou que a maior parte da surpresa na inflação de serviços esteve relacionada ao Bônus de Itaipu - que, contudo, segundo o diretor, não é relevante em termos de política monetária. Assim, reforçou que a inflação tende a permanecer acima da meta nos próximos meses. Guillen também enfatizou que a conta corrente está mais negativa, considerando importações em níveis mais elevados - o maior na série histórica até julho.

As declarações foram feitas durante o seminário virtual "Discussão sobre Política Monetária com o Banco Central do Brasil", organizado pelo Citi. Crédito e PIB O diretor de Política Econômica do Banco Central afirmou que, em relação a fatores que impulsionam o consumo, observa-se que há uma certa moderação no crédito, mas que o mercado de trabalho continua dinâmico. Em relação ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, Guillen afirmou que a desaceleração no resultado do segundo trimestre de 2025 foi mais concentrada em setores menos cíclicos da economia, enquanto os cíclicos continuam com o mesmo ritmo dos últimos dois trimestres.

Segundo Guillen, sinais mistos têm sugerido que a atividade no terceiro trimestre deste ano continuará moderada. A expectativa para o PIB de 2025 foi revisada de 2,1% para 2,0%, repetiu o diretor. Já para 2026, a projeção segue em 1,5%, considerando que a demanda do PIB indica uma alta moderada do consumo, acrescentou. Pass through

O diretor de Política Econômica do Banco Central disse também que a instituição prevê publicar uma pesquisa sobre como a Selic afeta os volumes de crédito. "Estamos fazendo trabalhos para mostrar e monitorar como as políticas têm um impacto em diferentes tipos de crédito. E vamos publicar, espero", disse. Na quinta-feira, a autoridade monetária divulgou nada menos que 12 boxes junto com o Relatório de Política Monetária, dos quais quatro abordavam temas ligados ao mercado de trabalho.