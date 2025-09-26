Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Expectativas de inflação de consumidores da zona do euro sobem em agosto, diz pesquisa do BCE

Expectativas de inflação de consumidores da zona do euro sobem em agosto, diz pesquisa do BCE

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As expectativas dos consumidores para inflação na zona do euro voltaram a subir em agosto, em comparação com o mês anterior, segundo a pesquisa mensal do Banco Central Europeu (BCE) divulgada nesta sexta-feira, 26, após terem registrado estabilidade em julho ante junho.

A mediana das projeções para os 12 meses seguintes avançou de 2,6% em julho para 2,8%, enquanto a estimativa para cinco anos à frente subiu de 2,1% para 2,2%.

Já no horizonte de três anos, a expectativa permaneceu estável em 2,5%. O levantamento ouviu 19 mil adultos em 11 países da região.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar