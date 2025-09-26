Diretor minimiza impacto de eleição em 2026 sobre BC, lembrando que instituição é autônoma

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, minimizou nesta sexta-feira, 26, o impacto da eleição do ano que vem sobre o trabalho da autoridade monetária e lembrou que o BC brasileiro é autônomo. Ele participou do seminário virtual "Discussão sobre Política Monetária com o Banco Central do Brasil", organizado pelo Citi.

"Eu acho que os mercados tentam olhar muito a relação entre eleições e política monetária. E, para ser honesto, com um banco central independente e a forma como nós construímos o debate, a forma como nós olhamos fundamentos e tentamos pensar em projeções, balanços de risco, não é uma coisa como uma conexão direta", argumentou o diretor.