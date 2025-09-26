Bolsas da Europa avançam com seguradoras e siderúrgicas, mas tarifa pesa em farmacêuticas

São Paulo, 26/09/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta sexta-feira, ensaiando recuperação de perdas de ontem, à medida que o bom desempenho de ações de seguradoras e siderúrgicas se sobrepõe a uma queda do setor farmacêutico após o presidente Donald Trump anunciar tarifa de 100% a medicamentos de empresas que não estejam construindo fábricas nos EUA.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,31%, a 551,91 pontos.

Apenas o subíndice europeu de seguradoras tinha alta de 1,5%, depois de acumular perdas nos três pregões anteriores.

Os grupos siderúrgicos alemães Thyssenkrupp e Salzgitter, por sua vez, tinham respectivos ganhos de 2,3% e 4,5%, após relatos da imprensa local de que a Comissão Europeia planeja impor tarifas de 25% a 50% sobre o aço chinês e produtos derivados.

Por outro lado, a tarifa farmacêutica de Trump pesava em empresas do setor, incluindo as dinamarquesas Novo Nordisk (-1,9%) e Zealand Pharma (-2,9%) e a suíça Galderma (-1,3%).