Boeing conquista grandes encomendas da Turkish Airlines e Norwegian Air

A Boeing conquistou grandes encomendas da Turkish Airlines e da Norwegian Air Shuttle, em um momento em que a fabricante norte-americana de jatos busca revitalizar seus negócios. A Turkish Airlines, formalmente conhecida como Turk Hava Yollari, fez uma encomenda de até 75 aviões 787 Dreamliner, em sua maior compra de aeronaves de fuselagem larga da Boeing. O anúncio veio após encontro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, em Washington.

O contrato inclui 35 unidades do 787-9, 15 do modelo 787-10 e opções para 25 Dreamliners. A Boeing disse que a Turkish Airlines também planeja comprar até 150 aeronaves 737 MAX, o que representaria seu maior pedido de aviões de corredor único da Boeing. Norwegian Air Separadamente, a Norwegian Air fez uma encomenda de 30 aeronaves 737-8, como parte de um estratégia de expandir serviços por toda a Europa. Em 2022, a companhia aérea de baixo custo havia fechado a compra de 50 aeronaves 737 e agora está exercendo a opção de encomendar aviões adicionais.