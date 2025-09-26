BC estima dívida externa bruta em US$ 372,604 bilhões no mês de agosto

O Banco Central (BC) estima que a dívida externa brasileira atingiu US$ 372,604 bilhões em agosto, segundo os números do balanço de pagamentos divulgados nesta sexta-feira, 26. A dívida externa era de US$ 367,444 bilhões em julho, segundo as estimativas da autarquia. A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 270,680 bilhões em agosto, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 101,925 bilhões.

A rubrica de lucros e dividendos no balanço de pagamentos teve déficit de US$ 4,899 bilhões em agosto de 2025, informou o Banco Central. Em agosto de 2024, os lucros e dividendos tiveram saldo negativo de US$ 4,656 bilhões.

As despesas com juros externos somaram US$ 1,470 bilhão no mês passado, contra US$ 1,345 bilhão no mesmo mês de 2024. No acumulado do ano até agosto de 2025, a rubrica de lucros e dividendos está negativa em US$ 33,905 bilhões, enquanto a dos gastos com o serviço da dívida está negativa em US$ 18,394 bilhões.