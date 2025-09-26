Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BC atua no mercado de câmbio apenas quando há disfuncionalidade, repete diretor

BC atua no mercado de câmbio apenas quando há disfuncionalidade, repete diretor

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, repetiu nesta sexta-feira, 26, que a autarquia atua no mercado de câmbio apenas quando este apresenta alguma disfuncionalidade. Ele fez a afirmação durante o seminário virtual "Discussão sobre Política Monetária com o Banco Central do Brasil", organizado pelo Citi, lembrando que esta também foi a direção do pronunciamento feito na quinta-feira, 25, pelo presidente da instituição, Gabriel Galípolo, durante entrevista coletiva para detalhar o Relatório de Política Monetária (RPM).

"Acho que o Gabriel mencionou ontem e a nossa opinião continua a ser a de que nós atuamos quando há disfuncionalidades. E nós continuaremos a fazer isso. É assim que nós fazemos coisas", garantiu Guillen nesta sexta-feira.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar