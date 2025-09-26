Alckmin: talvez seja preciso subir meta de superávit primário cada vez mais rápido

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, avaliou nesta sexta-feira, 26, que talvez seja preciso subir cada vez mais as metas de superávits primários do governo, para garantir que a dívida pública do País pare de crescer. Ao participar do IV encontro anual do Centro de Gestão e Política Públicas (CGPP) do Insper, em São Paulo, Alckmin disse que o Brasil precisaria gerar um superávit anual da ordem de 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) para garantir a estabilidade da dívida pública.

"O ano que vem, a meta é 0,25% do PIB de superávit. Talvez tenha que no futuro ir mais depressa. Pular do 0,25% para 1% de superávit, depois pular para 2%. Quando chegar nos 2,5%, segurou a dívida", detalhou o vice-presidente.