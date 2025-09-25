Taxas de juros têm viés de baixa com dólar, após RPM e IPCA-15

Os juros futuros têm viés de baixa na manhã desta quinta-feira, 25, após o IPCA-15 abaixo da mediana das estimativas e em meio à leitura do Relatório de Política Monetária (RPM). O índice subiu 0,48% em setembro, na margem, e a mediana esperada era de alta de 0,51%.

O sinal de baixa está alinhado ao do dólar à vista ante o real. O presidente do BC, Gabriel Galípolo, concede entrevista sobre o RPM a partir das 11 horas.