Projeção do BC de crescimento do saldo total de crédito em 2025 passa de 8,5% para 8,8%

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
O Banco Central (BC) ampliou a sua projeção para o crescimento do saldo total de crédito do Brasil este ano, de 8,5% para 8,8%. A autarquia também informou pela primeira vez a sua estimativa para 2026, de 8,0%. Os números foram divulgados no Relatório de Política Monetária (RPM) do terceiro trimestre, publicado nesta quinta-feira, 25.

"Em termos reais, projeta-se crescimento de 3,8% no saldo de crédito total em 2025 e de 4,2% em 2026, que representam redução significativa ante a variação real do crédito em 2024, de 6,4%. A desaceleração esperada é consistente com cenário de menor crescimento da atividade econômica e com os efeitos defasados da política monetária", diz o RPM.

No documento, a autarquia informa que a revisão para cima em 2025 refletiu principalmente uma previsão mais forte para o crédito direcionado para empresas (9,5% para 12,5%), por causa do nível mais elevado de concessões no crédito rural e em operações garantidas pelo Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC). A tendência geral, no entanto, continua sendo de arrefecimento.

"Desde o relatório anterior, observou-se inflexão na trajetória de crescimento do saldo das operações de crédito do SFN. O ritmo de crescimento do crédito começou a diminuir, em parte como resposta ao ciclo de política monetária mais restritivo", diz o RPM.

Na projeção para 2025, a autarquia ajustou também as estimativas o saldo total de pessoas físicas (9,3% para 9,4%) e de pessoas jurídicas (7,3% para 8,0%). A previsão para o saldo total do crédito livre passou de 8,3% para 8,4%, com revisões nas estimativas para PF (10,0% para 10,5%) e PJ (6,0% para 5,5%). A projeção para o saldo do crédito direcionado oscilou de 8,8% para 9,5%, também com alterações nas categorias PF (8,5% para 8,0%) e PJ.

"As projeções atualizadas continuam apontando para uma desaceleração do crédito em 2025, na comparação com o ano anterior.

Em 2026, o BC espera crescimento de 8,3% para o saldo total PF e de 7,4% para o saldo total PJ. Nas aberturas por direcionamento, a expectativa é de alta de 7,7% no crédito livre - com ganhos de 8,5% na categoria PF e de 6,5% para PJ -, e de 8,3% no crédito direcionado, com aumento de 8,0% na categoria PF e de 9,0% na categoria PJ.

