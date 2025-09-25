PIB dos EUA cresce 3,8% no segundo trimestre de 2025

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos teve alta anualizada de 3,8% no segundo trimestre de 2025, de acordo com a terceira e última estimativa do Departamento de Comércio do país, publicada nesta quinta-feira, 25. A segunda leitura, divulgada há cerca de um mês, havia apontado avanço de 3,3%, e analistas consultados pela FactSet esperavam confirmação desse resultado. No primeiro trimestre de 2025, o PIB dos EUA mostrou contração anualizada de 0,5%.