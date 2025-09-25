Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Observador da recuperação judicial diz que Oi não gera caixa suficiente para cobrir custos

Observador da recuperação judicial diz que Oi não gera caixa suficiente para cobrir custos

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Mesmo após as últimas mudanças nas suas operações, a Oi ainda não tem conseguido gerar recursos o suficiente para cobrir suas despesas, e o dinheiro em caixa banca suas atividades por mais nove meses, no máximo, caso não haja reversão desse quadro. O aditamento ao plano de recuperação judicial em andamento também não será capaz de lhe dar a liquidez necessária, o que ainda dependerá de vendas de ativos.

Essas são as principais conclusão do escritório Pinto Machado Advogados.

O laudo é assinado pelos advogados Adriano Pinto Machado e Bruna Tarabossi Pereira.

O escritório foi requerido para analisar a viabilidade financeira da Oi, atuando como um observador (watchdog, no jargão) da empresa dentro do processo de recuperação judicial.

A atuação do watchdog foi requerida pelo juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro no contexto do pedido de mudança ao plano de recuperação em andamento, o que foi feito pela Oi em julho.

O aditivo consiste em flexibilizações nas condições de pagamentos, o que afetará credores trabalhistas e fornecedores.

No laudo entregue à Justiça, o watchdog aponta que a situação financeira das recuperandas, no curto prazo, ainda é negativa. Ele ressalta que o grupo não gera caixa suficiente para cobrir os custos das suas atividades.

Desse modo, a Oi precisa usar o dinheiro em caixa (R$ 936,2 milhões) ainda disponível para se bancar. Nas contas do observador, a durabilidade prevista do caixa da Oi é de até nove meses se não houver reversão no quadro atual.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar