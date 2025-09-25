Mobilização pode reduzir jornada de trabalho, mas é preciso pressionar o Congresso, diz Marinho

"Eu defendo que reduza para 40 horas semanais, saindo das 44 horas semanais. E defendo que se encontre um jeito de acabar com a escala 6x1", enfatizou.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, repetiu, nesta quinta-feira, 25, que é o momento de se mudar a escala de trabalho 6x1, mas ponderou que essa decisão depende do Congresso Nacional. Ele concede entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro", da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) .

Marinho declarou que a população precisa se mobilizar e pressionar os Congressistas para que isso aconteça. Para ele, sem pressão e com a atual composição do Legislativo, é improvável haver avanços nesse tema.

"Se tiver uma mobilização dirigida, com massa, com vigor, de rua, é possível que o Congresso Nacional venha atender esse clamor da classe trabalhadora", declarou. "Se amenizar a mobilização, na minha avaliação, esse perfil de Congresso não atenderá essa reivindicação", completou.

Segundo ele, a solução seria através de acordos coletivos para garantir que se mantenha a atividade econômica. Para isso, precisaria da autorização inicial do Congresso, proibindo a escala 6x1.