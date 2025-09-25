Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Integrante do Fed diz ver espaço para cortar juros nos EUA para nível próximo do neutro

A vice-presidente de Supervisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michelle Bowman, defendeu nesta quinta-feira, 25, que ainda há espaço para reduzir taxas de juros para nível próximo do neutro - sem estimular ou apertar a economia - nos Estados Unidos. Bowman reiterou sua visão de que é necessário apoiar a atividade americana, em um cenário de "deterioração das condições do mercado de trabalho".

"O emprego está mais frágil do que esperávamos, devido a revisões do payroll, o que em si é um problema considerando que precisamos confiar nos dados ao tomar decisões monetárias", criticou, durante conferência sobre Qualidade dos Mercados Financeiros.

Bowman observou que, por outro lado, a inflação caiu de níveis extremamente elevados e oscila próxima da meta de 2%. "É o momento de voltarmos nosso foco para o mandato de emprego", frisou, embora tenha reconhecido que há um equilíbrio no momento com o nível baixo de contratações e demissões.

A dirigente descartou preocupações com as tarifas, projetando um impacto "único e temporário nos preços", conforme empresas estrangeiras lidam com o peso maior das novas alíquotas.

Segundo ela, este conjunto de fatores motivou seu voto a favor do corte de 25 pontos-base (pb) em setembro e suas projeções de mais cortes de juros até o fim de 2025, além do seu apoio ao comunicado do Fed sugerindo possíveis ajustes nas taxas.

Sobre regulação bancária, Bowman comentou que está finalizando o processo de revisão da quebra do Sillicon Valley Bank, que deverá trazer sugestões do que reguladores americanos precisam ajustar em termos de supervisão.

A dirigente voltou a defender as mudanças em regras de capital e outras regulações para incentivar um ambiente com condições melhores e métricas mais precisas para avaliar a saúde financeira das instituições. "Estamos focando na performance dos bancos e pretendemos avançar nas propostas de regulação até o final deste ano ou início do próximo", disse.

Sobre a independência do Fed, Bowman disse que concorda "totalmente" sobre a importância do banco central tomar decisões independentes "em todos os aspectos", mas ponderou que também cabe aos dirigentes serem "transparentes e responsáveis" pelas decisões que tomam.

