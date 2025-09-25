Indicado de Trump ao Fed vê política monetária bastante restritiva e quer ajuste rápido

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Stephen Miran afirmou que a política monetária dos Estados Unidos é "bastante restritiva" e, por isso, gostaria de ajustá-la rapidamente, em entrevista para a Bloomberg nesta quinta-feira, 25. Segundo ele, que foi indicado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, ao cargo, quanto mais tempo o BC do país permanecer restritivo, maior será o risco.

"Quero agir proativamente em vez de esperar por uma catástrofe", disse o dirigente, ao pontuar que a política monetária não deve necessariamente responder às mudanças de preços impostas pelo fisco.