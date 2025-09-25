Ibama: análise final sobre bloco na Margem Equatorial depende de requisitos pedidos à Petrobras

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) reforçou nesta quinta-feira, 25, que a conclusão da análise da licença para bloco FZA-M-59, na Margem Equatorial, dependerá da resposta da Petrobras às observações registradas pela equipe técnica do órgão no relatório da chamada Avaliação Pré-Operacional (APO).

A Petrobras recebeu na quarta-feira, 24, aprovação do Ibama para a APO, simulado de resposta a emergência realizado pela companhia em agosto.