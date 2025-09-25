H&M lucra mais que o esperado com plano de recuperação

A Hennes & Mauritz (H&M) divulgou lucro trimestral acima do esperado à medida que segue adiante com seu plano de recuperação. A empresa informou que as vendas em seu terceiro trimestre fiscal (encerrado em agosto) tiveram expansão anual de 2%, considerando-se moedas locais, apesar de possuir 4% menos lojas no final do período do que um ano antes.

Setembro é o primeiro mês do quarto trimestre da empresa, e a H&M prevê que as vendas deste mês devem ficar no mesmo patamar de igual período do ano passado.