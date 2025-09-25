GPA diz que cumpre integralmente obrigações previstas em contrato com Assaí

O GPA afirmou na noite de desta quarta-feira, 24, que vem cumprindo integralmente todas as obrigações previstas no Contrato de Separação e Outras Avenças, firmado com o Assaí em 14 de dezembro de 2020 e posteriormente aditado. A varejista ressalta que adotará todas as medidas necessárias para resguardar seus interesses.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que, até o momento, não foi formalmente citada no processo movido pelo Assaí sobre contingências tributárias, razão pela qual não dispõe de detalhes da medida cautelar que teria sido ajuizada pela rede de atacarejo.