Dirigente do Fed diz que política monetária está de 150 a 200 pontos-base acima do ideal

Diretor do Federal Reserve (Fed), Stephen Miran avaliou que a política monetária está de 150 a 200 pontos-base (pb) acima do ideal e disse esperar que a taxa de juros chegue "muito mais perto do neutro" nos próximos seis meses, em entrevista para a Fox Business nesta quinta-feira, 25.

"É melhor cortar em séries de 50 pb", acrescentou, ao ressaltar que não vê evidências de inflação motivada por tarifas. "As receitas tarifárias que estão entrando estão reduzindo a taxa neutra", disse.