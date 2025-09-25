Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dirigente do Fed diz que política monetária está de 150 a 200 pontos-base acima do ideal

Autor Agência Estado
Agência Estado
Diretor do Federal Reserve (Fed), Stephen Miran avaliou que a política monetária está de 150 a 200 pontos-base (pb) acima do ideal e disse esperar que a taxa de juros chegue "muito mais perto do neutro" nos próximos seis meses, em entrevista para a Fox Business nesta quinta-feira, 25.

"É melhor cortar em séries de 50 pb", acrescentou, ao ressaltar que não vê evidências de inflação motivada por tarifas. "As receitas tarifárias que estão entrando estão reduzindo a taxa neutra", disse.

Miran mencionou que provavelmente está mais otimista em relação ao crescimento dos EUA do que muitos outros integrantes do Fed e acredita que há uma "boa chance" de o crescimento atingir 3% no segundo semestre de 2025. Segundo o diretor do BC americano, incentivos ao investimento e desregulamentação do projeto de lei tributária impulsionam a economia americana.

EUA

