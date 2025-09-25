Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com exterior, Ibovespa realiza lucros após sequência de recordes

Com exterior, Ibovespa realiza lucros após sequência de recordes

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após ter renovado máximas históricas nos dois fechamentos anteriores - em nada menos de sete das dez sessões precedentes à desta quinta-feira -, o Ibovespa operou em conformidade à cautela externa e fechou o dia em baixa de 0,81%, aos 145.306,23 pontos, com giro a R$ 20,1 bilhões.

Destaque do dia, a leitura revisada do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA no segundo trimestre lançou um tanto de dúvidas quanto ao grau de ajuste da política monetária americana que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) poderá efetivar ainda este ano. Na agenda doméstica, os investidores tomaram nota também do IPCA-15 referente a setembro, considerado a prévia da inflação oficial do mês e que veio abaixo do esperado para o intervalo, em desdobramento apenas em parte favorável.

Entre a mínima e a máxima da sessão, o Ibovespa oscilou entre 145.186,77 e 146.519,13 pontos, saindo de abertura aos 146.491,92 pontos. Na semana, com o desempenho desta quinta-feira, oscilou para baixo no agregado do intervalo (-0,38%), aparando o ganho do mês a 2,75%. No ano, o Ibovespa sobe 20,80%.

Entre as blue chips, o dia foi amplamente negativo. Exceção para o principal papel do Ibovespa, Vale ON, que subiu 0,55%, acompanhando avanço do preço do minério na China, na sessão. Em dia no qual o petróleo chegou a ceder mais de 1% - embora com fechamento próximo à estabilidade -, as ações de Petrobras foram destaque de baixa (ON -1,76%, PN -0,80%). Os bancos também foram mal, com perdas de 0,80% (Itaú PN) a 1,45% (Banco do Brasil ON) entre as maiores instituições.

Na ponta ganhadora do Ibovespa, Natura (+2,34%), Magazine Luiza (+1,29%) e Ambev (+0,65%). No canto oposto, Raízen (-7,27%), Cosan (-7,01%) e Assaí (-5,37%).

Dados da economia dos Estados Unidos, mais fortes que o esperado nas mesas de Wall Street, atenuaram a expectativa de uma tesourada adicional de 50 pontos-base nos juros americanos até o fim do ano, embora tal previsão ainda seja majoritária, reporta de Nova York a correspondente da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Aline Bronzati. Somados aos riscos inflacionários - em especial por conta das políticas do presidente Donald Trump -, os números também tendem a reforçar a divisão de opiniões sobre o futuro dos juros entre os dirigentes do Federal Reserve, o banco central americano.

Divulgada no período da manhã, a última leitura do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA no segundo trimestre mostrou crescimento anualizado de 3,8% no período, bem acima da anterior e das projeções do mercado, de 3,3%. No primeiro trimestre, o PIB dos EUA encolheu 0,5%. Dessa forma, os índices de ações em Nova York mostraram piora ao longo da tarde, especialmente os papéis do setor de tecnologia, colocando pressão extra sobre o ajuste do Ibovespa após uma sequência positiva, de recordes. Em Nova York, no fim do dia, Dow Jones -0,38%, S&P 500 -0,50% e Nasdaq também -0,50%.

No noticiário doméstico, contribuindo para a cautela desta tarde, o Poder360 reportou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estará com o ex-presidente Jair Bolsonaro na segunda-feira e que comunicará, então, a decisão de concorrer à reeleição ao Palácio dos Bandeirantes.

"Perto dos 150 mil pontos, e sem tanto gatilho para a alta prosseguir, houve incentivo à realização de lucros em um ponto técnico importante, com uma certa cessada de fluxo uma vez concluída a temporada de resultados corporativos, e sem tantos fatores macro novos. Saudável que venha uma correção de preços, sem mudança estrutural na tendência de alta", diz Felipe Moura, gestor de portfólio e sócio da Finacap Investimentos.

Na agenda econômica doméstica, destaque pela manhã para o IPCA-15 de setembro. "Apesar de ter ficado levemente abaixo da expectativa, a leitura trouxe uma aceleração em relação ao mês anterior, em que a gente observou uma deflação de 0,14%, e reforçou a percepção de pressões persistentes na inflação", diz Nicolas Gass, head de alocação de investimentos e sócio da GT Capital.

Segundo ele, a alta de 0,48% na prévia da inflação oficial do mês, embora levemente inferior ao esperado para o intervalo, tende a reforçar a abordagem hawkish do Banco Central, já observada na ata do Copom e, também, no comunicado da semana passada sobre a decisão de política monetária quando, conforme o esperado, a Selic, foi mantida em 15% ao ano. "Basicamente, diminui um pouco a probabilidade de a gente observar o primeiro corte dos juros no Brasil em dezembro", diz.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar