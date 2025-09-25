BYD triplica vendas de carros elétricos na Europa em agosto, mas vendas da Tesla caem quase 40%

Os novos registros de carros para os modelos da BYD, um reflexo das vendas, triplicaram em relação ao ano anterior, chegando a 9.130 veículos em toda a União Europeia (UE) no mês passado, de acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis, um órgão da indústria também conhecido como ACEA. Quando incluídos o Reino Unido, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, as vendas mais que triplicaram para 11.455 veículos.

As vendas da BYD na Europa triplicaram em agosto, um sinal de que os clientes estão adotando sua linha de veículos elétricos (EVs, em inglês) e híbridos enquanto a gigante automotiva chinesa continua a se expandir no continente.

A SAIC Motor, a montadora estatal chinesa, também registrou um crescimento robusto nas vendas. Os novos registros de carros em agosto para seus modelos saltaram 59%, para 12.822 veículos na UE, de acordo com a ACEA.

Os números mostram que a BYD e a SAIC Motor continuam a ganhar participação de mercado no continente, onde as montadoras chinesas têm se expandido agressivamente graças às suas linhas de veículos elétricos relativamente baratas e variadas, enquanto alguns rivais europeus lutam para convencer os clientes a fazer a transição para os EVs.

A ACEA começou a incluir a BYD em seus dados mensais quando revelou que a empresa havia vendido mais carros na Europa do que a Tesla em julho. Os registros na UE para a fabricante de veículos elétricos de Elon Musk caíram 37% em agosto, para 8.220 veículos, de acordo com os dados, estendendo uma sequência de vendas mensais decepcionantes este ano.

A queda nas vendas da Tesla na UE em agosto ocorreu mesmo com a melhora do mercado de EVs no bloco como um todo. As vendas de veículos elétricos a bateria aumentaram 30% em relação ao ano anterior, com um crescimento de 46% na Alemanha. Os registros de carros híbridos elétricos aumentaram 14%, enquanto os modelos híbridos plug-in cresceram 54,5%. Fonte: Dow Jones Newswires.