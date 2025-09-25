Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas de NY fecham em queda e estendem perdas com dados colocando dúvida sobre rumo do Fed

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
As bolsas de Nova York fecharam em queda e estenderam as perdas dos últimos dois pregões, após dados mostrarem um crescimento além do esperado na economia dos EUA e uma revisão para cima no índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), enfraquecendo as expectativas de cortes consecutivos nos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,38%, aos 45.947,32 pontos. O S&P 500 encerrou o pregão em baixa de 0,50%, nos 6.604,80 pontos, enquanto o Nasdaq recuou 0,50%, encerrando em 22.384,70 pontos.

Com os indicadores de hoje mostrando uma inflação persistente e a resiliência da economia americana, as chances de o Fed realizar um corte acumulado de 50 pontos-base em 2025 caiu, mas seguia majoritária (60,4%) ao fim do dia, segundo ferramenta do CME Group.

Entre falas de dirigentes do BC norte-americano, a vice-presidente de Supervisão do Fed, Michelle Bowman, defendeu que ainda há espaço para reduzir taxas de juros para nível próximo do neutro. Também em tom dovish, o diretor Stephen Miran afirmou que a política monetária americana é "bastante restritiva" e, por isso, gostaria de ajustá-la rapidamente. Já Jeffrey Schmid (Fed de Kansas City) ponderou que o atual nível levemente restritivo é o adequado.

No setor de tecnologia, a Oracle cedeu 5,54%, com a Rothschild & Co Redburn fixando recomendação de venda para o papel e alertando que o mercado superestima o potencial de receita da divisão de computação na nuvem. A Tesla recuou 4,38% após registrar queda nas vendas na Europa. A ação da Intel saltou quase 9% depois do The Wall Street Journal revelar que a empresa procurou a TSMC para uma parceria de investimentos.

A Freeport-McMoRan caiu 6,40%, ampliando o tombo da quarta-feira, após a empresa reduzir suas estimativas de vendas do terceiro trimestre para cobre e ouro. Já a Lithium Americas teve alta de 22,30% - saltando 96% na quarta-feira - com informações de que o governo americano quer comprar parte da mineradora.

*Com informações da Dow Jones Newswires

