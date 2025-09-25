Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham perto da estabilidade, após NY acumular perdas pelo 2º dia seguido

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Por Sergio Caldas

São Paulo, 25/09/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única e próximas da estabilidade nesta quinta-feira, após Wall Street acumular perdas pelo segundo pregão seguido e em meio à ausência de catalisadores locais.

O índice japonês Nikkei subiu 0,27% em Tóquio, ao novo patamar recorde de 45.754,93 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi teve perda marginal de 0,03% em Seul, a 3.471,11 pontos, o Hang Seng caiu 0,13% em Hong Kong, a 26.484,68 pontos, e o Taiex recuou 0,66% em Taiwan, a 26.023,85 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto ficou estável, em 3.853,30 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,15%, a 2.509,29 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York caíram pelo segundo dia consecutivo, pressionadas por ações de tecnologia e repercutindo ainda recentes sinais de cautela do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em relação à possibilidade de mais cortes de juros, após a redução inicial da semana passada.

Na Oceania, a bolsa australiana terminou a sessão em Sydney com ligeira alta de 0,10% no índice S&P/ASX 200, a 8.773,00 pontos.

