BC da Suíça mantém taxa de juros em 0% e presidente da instituição cita juros negativos

O Banco Nacional Suíço (SNB) manteve a taxa de juros inalterada em 0%, em decisão anunciada nesta quinta-feira, 25, o que encerrou uma sequência de seis cortes consecutivos. Em comunicado, o banco central do país menciona que a pressão inflacionária está praticamente inalterada em comparação com o trimestre anterior.

"O SNB continuará a monitorar a situação e ajustará sua política monetária, se necessário, para garantir a estabilidade de preços", ressalta, ao pontuar que os desenvolvimentos econômicos globais estão sendo atenuados pelas tarifas dos EUA e pela contínua alta incerteza.