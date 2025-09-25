Atual política monetária dos EUA é levemente restritiva, o que é adequado, diz membro do Fed

Ele afirmou que defendeu a decisão de cortar as taxas de juros em 25 pontos-base (pb) na última semana e que o BC norte-americano está perto de cumprir o duplo mandato, que prevê pleno emprego e estabilidade de preços.

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Kansas City, Jeffrey Schmid, disse que o atual nível da política monetária dos Estados Unidos é levemente restritiva, o que é o adequado, em discurso preparado para um evento da Coalizão de Bancos de Médio Porte dos EUA nesta quinta-feira, 25.

Schmid, que vota nas reuniões de política monetária, classificou a decisão da última reunião como "estratégia razoável" e defendeu que irá manter uma postura dependente de dados para decidir sobre ajustes de juros.

"A inflação está em torno de 2,5%, o que está acima, mas próximo, da meta de 2% do Fed. A taxa de desemprego em agosto foi de 4,3%, próxima de muitas estimativas de pleno emprego", afirmou, ao alertar para a persistência da alta inflação. "Os dados sugerem risco maior de enfraquecimento mais substancial do mercado de trabalho", acrescentou.

Para ele, definir a política adequadamente não se trata apenas de onde a economia está, mas também, dadas as defasagens no efeito da política, de para onde a economia pode estar indo.