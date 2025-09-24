Powell deveria ter sinalizado corte nos juros, diz secretário do Tesouro dos EUA

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta quarta-feira, 24, que o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, deveria ter sinalizado um corte acumulado de 100 a 150 pontos-base (pb) para as próximas reuniões de 2025 e 2026, após a flexibilização de 25 pb da semana passada.

"Estou surpreso que Powell não tenha sinalizado caminho para as taxas de juros", disse Bessent em entrevista à Fox News. "Não sei porque ele moderou o discurso sobre corte de juros ontem", acrescentou.