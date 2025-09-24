Ouro fecha em queda após rali, pressionado por dólar forte e Powell

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro com vencimento em dezembro encerrou em baixa de 1,24%, a US$ 3.768,10 por onça-troy, após tocar US$ 3.764,50 na mínima do dia. Já a prata, bateu maior nível em 14 anos na terça e agora se afasta da marca, a US$ 44,19 por onça-troy.

O ouro encerrou em queda nesta quarta-feira, 24, após renovar recorde nas três sessões anteriores, pressionado por um dólar mais forte, depois do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, adotar um tom cauteloso sobre novos cortes nas taxas de juros na terça-feira, 23.

Em discurso contido sobre o futuro da política monetária dos EUA, Powell ponderou na terça-feira o arrefecimento do mercado de trabalho e alertou sobre a alta do mercado acionário.

O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, afirmou nesta quarta que o presidente do Fed já deveria ter sinalizado um corte acumulado de 100 a 150 pontos-base (pb) para as próximas reuniões de 2025 e 2026. Agora, investidores mantém a atenção para os dados de inflação do PCE de sexta-feira.

Assim, apesar das perdas da sessão, os preços do metal dourado estão a caminho de seu maior rali anual desde 1979, após ultrapassarem a marca de US$ 3.800 por onça-troy, de acordo com a Saxo.

"A velocidade do movimento destaca o quão superficiais foram as correções nas últimas semanas e meses, à medida que as quedas continuam a ser encontradas com novo interesse de compra, um padrão consistente com um suporte macro mais amplo, em vez de apenas uma espuma especulativa", dizem analistas da empresa.