Ministro prevê 'boas notícias' sobre perfuração na Margem Equatorial no 1º semestre de 2026

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, previu pela primeira vez que os resultados da exploração na Margem Equatorial brasileira pela Petrobras devem ocorrer no primeiro semestre de 2026. Ele afirmou que houve avanços no licenciamento ambiental junto ao Ibama, mas evitou antecipar uma data, já que a concessão da licença é de responsabilidade do órgão ambiental.

"Houve avanços no licenciamento da Margem Equatorial, as sondas já estão sendo preparadas. Pelos estudos geológicos, teremos grandes notícias com relação a descobertas. Nós vamos encontrar petróleo e vamos dar uma boa nova aos brasileiros e brasileiras", disse o ministro, após participar da abertura do Liquid Gas Week, evento do setor de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) que vai até sexta-feira, no Rio de Janeiro.