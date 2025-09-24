Haddad: operações da Receita Federal estão chegando aos verdadeiros ladrões da nação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, nesta quarta-feira, 24, que as operações da Receita Federal estão chegando aos verdadeiros "ladrões da pátria". Ele participou de reunião da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados.

E completou, citando o projeto que trata os devedores contumazes: "Nós vamos chegar devagarzinho nos verdadeiros ladrões da pátria, mas com too o direito de defesa. Eles vão para a cadeia depois do devido processo legal."

Haddad criticou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) dizendo que este passou 4 anos sem corrigir a tabela o imposto de renda e que essa foi a maior "vagabundagem". "A maior vagabundagem que foi feita nesse país que esse taxa de maneira cruel é não corrigir a tabela do imposto de renda", disse.

O ministro repetiu que vai taxar bancos, bilionários e as bets e rebateu aos deputados bolsonaristas que lhe questionaram perguntando se estes não se envergonham de defender o último governo.

"Nós vamos começar a taxar bet, taxar banco, a taxar bilionário que não paga imposto porque é assim que se busca justiça tributária", declarou ele.