Haddad: MP alternativa a IOF é importante para fechar Orçamento de 2026 sem cortar investimento

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, nesta quarta-feira, 24, que a Medida Provisória (MP) 1.303, que traz alternativas à alta o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), é importante para fechar o Orçamento de 2026 sem cortar investimentos ou programas sociais. A declaração foi realizada durante participação de audiência pública da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Haddad afirmou também que, se o texto não for aprovado, o governo terá que cortar despesas discricionárias e alertou que isso pode afetar o próximo Plano Safra.

Segundo ele, as Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) e Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) seguirão sendo incentivadas mesmo com a taxação defendida pela Fazenda. Atualmente, os papéis são isentos de Imposto de Renda. Haddad alegou que o governo é "pragmático" e que só quer ver a produção crescer. "Os títulos continuarão sendo incentivados", disse. "Fomos alertados que o dinheiro estava ficando pelo caminho", completou. O ministro afirmou que o objetivo o governo é fazer justiça tributária e canalizar recursos para a produção e não para a especulação. Segundo ele, as tributações dos títulos como a LCI e LCA deixam o Tesouro mais "tranquilo" para rolar a dívida. Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), governo e setor privado estavam próximos de alcançar um denominador comum sobre o início da tributação destes títulos que se tornaram os "queridinhos do mercado". Entretanto, uma alteração no relatório prévio com a inclusão da alíquota de 7,5% sobre LCAs, LCIs e LCDs inviabilizou o avanço das tratativas.