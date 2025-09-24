É provável que mais ajustes de política monetária sejam necessários, diz dirigente do Fed

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de São Francisco, Mary Daly, defendeu que é provável que mais ajustes de política monetária sejam necessários à medida que o BC dos EUA trabalha para restaurar a estabilidade de preços e fornecer o suporte necessário ao mercado de trabalho, em discurso na Universidade de Utah, nesta quarta-feira.

Segundo ela, que disse ter "apoiado totalmente" a decisão de corte de juros em 25 pontos-base (pb) na última semana, a política monetária do Fed está modestamente restritiva e "continua a exercer pressão descendente sobre inflação".