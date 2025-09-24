Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CVM abre consulta pública sobre aperfeiçoamento de normas para crowdfunding

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) iniciou nesta quarta-feira, 24, uma consulta pública com proposta de novas regras para as ofertas de crowdfunding, atualmente reguladas pela Resolução 88.

As chamadas "ofertas de crowdfunding" atualmente se referem a ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, realizadas por empresas de pequeno porte (até R$ 40 milhões de receita bruta anual), por meio de plataformas eletrônicas de investimento participativo, com dispensa de registro. As captações podem atingir R$ 15 milhões anuais pela regra atual, mas a consulta pública propõe elevar a o teto de captação e, também, suprimir o teto de faturamento.

"É uma reforma tão substancial que estamos propondo uma nova norma", comentou Antonio Berwanger, superintendente de Desenvolvimento de Mercado (SDM) da CVM." A norma atual para o tema é nova, mas é um mercado que evolui rápido. Sabíamos que exigiria acompanhamento constante da CVM", complementou.

Conforme a proposta da reguladora, três novos tipos de participantes poderão fazer emissões: securitizadoras registradas na CVM, produtores rurais pessoa física e cooperativas agropecuárias. Devem ser criados anexos informacionais específicos para cada tipo de emissor, e serão exigidos indicadores de desempenho das plataformas.

As securitizadoras se tornaram participantes importantes deste segmento a partir dos ofícios circulares que reconheceram a possibilidade de oferta, via crowdfunding, de tokens representativos de certificados de recebíveis e de outros títulos de securitização emitidos por companhias securitizadoras de capital fechado.

Desde então, observou-se crescimento expressivo nas ofertas e volumes captados: de R$ 220 milhões em 2023 para R$ 1,5 bilhão em 2024, sendo 70% das ofertas e 76% do volume relacionados a certificados de recebíveis, destacou Berwanger.

Além disso, deixa de haver limite de faturamento para empresas - não registradas na CVM. "A consequência é ter um universo maior de emissores que podem usar o crowdfunding. Mas não esperamos a chegada de emissores muito grandes, pois o limite de captação já se presta a fazer uma linha de corte", comentou o superintendente.

Novos limites

A consulta pública propõe novos limites de captação: teto de R$ 25 milhões para sociedades empresárias e cooperativas agropecuárias; R$ 50 milhões para securitizadoras; e R$ 2,5 milhões por safra para produtores rurais.

Em relação a transações subsequentes, a consulta traz a possibilidade de recompra de valores mobiliários pelos emissores e revisão do conceito de "investidor ativo".

Também foi proposta a conversão do limite global de investimento em limite por plataforma e a inclusão da possibilidade de reinvestimento de valores recebidos no mesmo ano-calendário sem que sejam computados para efeito do limite anual.

Outro ponto destacado pela reguladora foi a possibilidade de integração entre plataformas de crowdfunding e instituições tradicionais do sistema de distribuição de valores mobiliários. A reguladora também está mirando, com a consulta, na diversificação dos investimentos de varejo, com o fortalecimento do sindicato de investimento participativo, com possibilidade de comprometimento prévio de recursos em teses lideradas por investidores líderes, registrados como gestores.

A consulta traz ainda adaptações nos procedimentos das ofertas, com ajustes nas regras de lock up, na definição de valores mínimos e máximos de captação. Abrange a flexibilização do lote adicional em determinadas ofertas.

Finalmente, propõe um período de adaptação, com regras transitórias, especialmente para as securitizadoras já atuantes, que terão prazo para requerer registro junto à CVM sem interrupção das ofertas.

