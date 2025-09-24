Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa fecham majoritariamente em alta e ações de defesa saltam após falas de Trump

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, 24, em meio ao avanço de ações de defesa europeias após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmar forte apoio à Ucrânia.

Na Bolsa de Londres, o FTSE 100 subiu 0,31%, aos 9.251,49 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,30%, a 23.681,70 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,48%, a 7.833,99 pontos. Já em Milão, o FTSE MIB caiu 0,01%, aos 42.474,09 pontos. O Ibex 35, em Madri, apontou ganhos de 0,31%, aos 15.215,50 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 teve alta de 1,19%, aos 7.904,43 pontos. As cotações são preliminares.

O DAX foi parcialmente impulsionado pela notícia de que a OpenAI e a SAP (+2,36%) lançarão uma plataforma de inteligência artificial (IA) para o setor público da Alemanha.

Entre outras ações de destaque durante o pregão europeu, houve forte avanço no setor de defesa depois que Trump sugeriu que a Ucrânia poderia não apenas recuperar todo o território perdido para a Rússia, mas também avançar "além das fronteiras originais".

A sueca Saab e a alemã Hensoldt subiram 5,48% e 7,42%, respectivamente. O Grupo Renk, da Alemanha, avançou 6,84%, a italiana Leonardo ganhou 4,11% e a francesa Thales teve alta de 2,12%.

Por outro lado, os papéis do setor de luxo recuaram e pressionaram o CAC 40, de Paris, em correção após o rali da véspera, quando foram impulsionados por relatório do Bank of America (BofA) indicando aumento dos gastos no segmento nos EUA, conforme a Reuters. Hermes caiu 2,81%, Louis Vuitton perdeu 2,54% e Capgemini cedeu 1,13%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

