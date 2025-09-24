Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham mistas, após queda em Wall Street com falas de Powell

Agência Estado
Agência Estado Autor
Por Sergio Caldas

São Paulo, 24/09/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, após Wall Street cair ontem em reação a uma fala do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, de que os preços das ações estão "altamente valorizados".

Na volta de um feriado no Japão, o índice Nikkei subiu 0,30% em Tóquio, ao novo patamar recorde de 45.630,31 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi caiu 0,40% em Seul, a 3.472,14 pontos, o Hang Seng avançou 1,37% em Hong Kong, a 26.518,65 pontos, e o Taiex recuou 0,19% em Taiwan, a 26.196,73 pontos.

Na China continental, o dia foi de ganhos, de 0,83% do Xangai Composto, a 3.853,64 pontos, e de 1,56% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.505,51 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, depois de três sessões positivas. O S&P/ASX 200 registrou queda de 0,92% em Sydney, a 8.764,50 pontos.

O comportamento misto na região da Ásia e do Pacífico veio após as bolsas de Nova York recuarem de forma generalizada ontem na esteira de comentários de Powell, interrompendo uma sequência de três pregões de máximas históricas.

O presidente do Fed também adotou tom cauteloso sobre a possibilidade de novos cortes de juros, ao descrever a atual situação como "desafiadora", visto que o mercado de trabalho dos EUA vem mostrando sinais de fraqueza, ao mesmo tempo em que a inflação permanece alta.

Na semana passada, o BC americano cortou os juros básicos dos EUA em 25 pontos-base, na primeira redução das taxas este ano.

Contato: [email protected]

