Alckmin: 'boa química' entre Trump e Lula deve favorecer busca por solução para tarifaço

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, exaltou nesta quarta-feira, 24, a sequência de "boas notícias" atreladas ao Brasil, como o encontro entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silba, e dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

"Como professor de química em cursinhos, posso dizer que tivemos uma "boa química" ontem nos Estados Unidos entre os dois presidentes. Isso vai ajudar a busca pela melhor solução de um tarifaço que não se justifica", declarou nesta quarta Alckmin, participante do evento "Diálogos com o mercado: a retomada dos investimentos e o papel do BNDES no mercado de capitais", na sede do banco de fomento, no centro do Rio.