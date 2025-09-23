Zona do euro: PMI composto (preliminar) avança a 51,2 em setembro, graças a serviços

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro subiu de 51 em agosto para 51,2 em setembro, atingindo o maior nível em 16 meses, segundo dados preliminares publicados nesta terça-feira, 23, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam manutenção do indicador em 51 neste mês.

Apenas no setor de serviços, o PMI do bloco aumentou de 50,5 para 51,4 no mesmo período, alcançando o maior patamar em nove meses. O número também ficou acima da previsão da FactSet, que era de alta marginal a 50,6.